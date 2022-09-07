Капитан сборной Израиля Эли Даса перешёл в «Динамо»

Капитан сборной Израиля и бывший защитник «Витесса» Эли Даса стал игроком московского «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Израильтянин подписал контракт с московским клубом до конца сезона-2023/2024 с возможностью продления ещё на один год. Даса — капитан сборной Израиля. Он сыграл в составе национальной команды 48 матчей. Защитник провёл последние три сезона в чемпионате Нидерландов. Он провёл за «Витесс» 73 матча в национальном первенстве. В прошлом сезоне Даса сделал пять результативных передач в Эредивизии.



Сейчас команда Славиши Йокановича занимает четвёртое место в Российской Премьер-Лиге. Наставник бело-голубых уже работал с Дасой в израильском «Маккаби». Израильтянин также пересекался с бывшим тренером сборной России Леонидом Слуцким в «Витессе».