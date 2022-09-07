В «Атлетико» прокомментировали слухи, что не выпускают Гризманна раньше 60-й минуты

Президент «Атлетико» Энрике Сересо прокомментировал ситуацию с форвардом команды Антуаном Гризманном. Функционер заявил, что не имеет отношения к выбору состава, поэтому не влияет на игровое время француза. В нынешнем сезоне Гризманн обычно выходит после 60-й минуты.



«Поступало ли от меня распоряжение не выпускать его до 60-й минуты? Антуан — отличный футболист. Я очень рад, что он находится в нашей команде. У нас с ним замечательные отношения. Я могу лишь сказать, что он — отличный футболист. Но я никогда не вымешиваюсь в вопросы состава и прочие вещи», — цитирует Сересо AS.



«Атлетико» будет обязан выкупить Гризманна у «Барселоны», если футболист проведёт на поле не менее 45 минут в 50% матчей за два сезона в мадридском клубе. Учитывая это обязательство, журналисты предположили, что француза нарочно выпускают после 60-й минуты.

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