Маротта — о будущем Лукаку в «Челси» после увольнения Тухеля: сегодня трудно сказать

Спортивный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта прокомментировал будущее бельгийского нападающего Ромелу Лукаку в «Челси» после увольнения главного тренера «Челси» Томаса Тухеля.
«Это свежие новости, я не знаю, каковы будут последствия — мы абсолютно точно хотим получить от Лукаку максимальный вклад, а затем, в конце сезона, мы сядем и обсудим его с «Челси».
Я не знаю, означает ли смена тренеров, что его возвращение произойдёт автоматически, сегодня трудно предсказать», — сказал Маротта в интервью каналу Sky Sport Italia.
Напомним, Лукаку на данный момент выступает в «Интере» на правах аренды, права на него принадлежат «Челси». Сегодня стало известно, что руководство синих приняло решение освободить главного тренера Томаса Тухеля от занимаемой должности. Основными кандидатами на вакантное место, кроме Поттера и Почеттино, являются экс-тренер «Реала» Зинедин Зидан и главный тренер «Бенфики» Роджер Шмидт.
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