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«Интер» — «Бавария»: стартовые составы на матч 1-го тура Лиги чемпионов

«Интер» — «Бавария»: стартовые составы на матч 1-го тура Лиги чемпионов
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Оглашены стартовые составы на матч 1-го тура Лиги чемпионов, на который мюнхенская «Бавария» отправится в гости к миланскому «Интеру». Встреча пройдёт на стадионе «Сан-Сиро», стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Интер»: Онана — Д’Амброзио, Шкриньяр, Бастони, Думфрис, Мхитарян, Брозович, Чалханоглу, Госенс — Мартинес, Джеко.

«Бавария»: Нойер — Павар, де Лигт, Эрнандес, Дэвис — Коман, Киммих, Забитцер, Зане, Мюллер — Мане.

В квартете С, помимо «Баварии» и «Интера», также есть каталонская «Барселона» и чешский клуб «Виктория Пльзень». Встреча между этими командами также пройдёт сегодня, 7 сентября, на стадионе «Спотифай Камп Ноу». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

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