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Видеообзор разгромного поражения «Айнтрахта» от «Спортинга»

Видеообзор разгромного поражения «Айнтрахта» от «Спортинга»
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Сегодня, 7 сентября, завершилась встреча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «Дойче Банк Парк», в которой «Айнтрахт» принимал «Спортинг». Матч закончился победой гостей со счётом 3:0.

Все три мяча были забиты после перерыва. На 65-й минуте счёт в матче открыл Маркус Эдвардс. Ещё через две минуты Франсиску Тринкан удвоил преимущество команды гостей. А точку в матче на 82-й минуте поставил Нуну Сантуш.

Помимо «Айнтрахта» и «Спортинга», в группе D выступают «Тоттенхэм Хотспур» и «Марсель». Эти команды начали свою встречу в 22:00 мск. После первого тайма команды забить пока не смогли — 0:0.

В следующем туре «Спортинг» будет принимать «Тоттенхэм». В свою очередь, «Айнтрахт» отправится в гости к «Марселю».

Действующим победителем Лиги чемпионов является «Реал».

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