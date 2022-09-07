Видеообзор разгромного поражения «Айнтрахта» от «Спортинга»

Сегодня, 7 сентября, завершилась встреча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «Дойче Банк Парк», в которой «Айнтрахт» принимал «Спортинг». Матч закончился победой гостей со счётом 3:0.
Все три мяча были забиты после перерыва. На 65-й минуте счёт в матче открыл Маркус Эдвардс. Ещё через две минуты Франсиску Тринкан удвоил преимущество команды гостей. А точку в матче на 82-й минуте поставил Нуну Сантуш.
Помимо «Айнтрахта» и «Спортинга», в группе D выступают «Тоттенхэм Хотспур» и «Марсель». Эти команды начали свою встречу в 22:00 мск. После первого тайма команды забить пока не смогли — 0:0.
В следующем туре «Спортинг» будет принимать «Тоттенхэм». В свою очередь, «Айнтрахт» отправится в гости к «Марселю».
Действующим победителем Лиги чемпионов является «Реал».
- 8 сентября 2022
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