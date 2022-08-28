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«Айнтрахт» обыграл «Вердер» со счётом 4:3 в матче 4-го тура Бундеслиги

«Айнтрахт» обыграл «Вердер» со счётом 4:3 в матче 4-го тура Бундеслиги
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Сегодня, 28 августа, состоялись матчи 4-го тура Бундеслиги, в которых «Кёльн» дома принимал «Штутгарт», а «Айнтрахт» на выезде играл с «Вердером».

Обладатель Лиги Европы сумел забить «Вердеру» уже в самом начале матча – на второй минуте отличился Марио Гётце. Однако на 14-й минуте хозяева смогли сравнять счёт (забил Антони Юнг), а на 17-й вышли вперёд – отличился Леонардо Биттенкорт. На 32-й минуте «Айнтрахт» отыгрался благодаря усилиям Рандаля Коло Муани, а через семь минут смог снова выйти вперёд – гол забил Йеспер Линдстрём. На 48-й минуте Джибриль Соу смог укрепить преимущество гостей. В последние минуты матча «Вердер» смог сократить отставание благодаря реализованному пенальти Никласа Фуллкруга, но спасти свою команду не успел. Победа «Айнтрахта» со счётом 4:3.

Германия - Бундеслига. 4-й тур
28 августа 2022, воскресенье. 18:30 МСК
Вердер
Бремен
Окончен
3 : 4
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
0:1 Гётце – 2'   1:1 Юнг – 14'   2:1 Биттенкорт – 17'   2:2 Коло Муани – 32'   2:3 Линдстрём – 39'   2:4 Соу – 48'   3:4 Фуллкруг – 90+2' (пен)

В другой встрече «Кёльн» и «Штутгарт» порадовать зрителей голами не смогли. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничью – 0:0.

Германия - Бундеслига. 4-й тур
28 августа 2022, воскресенье. 16:30 МСК
Кёльн
Кёльн
Окончен
0 : 0
Штутгарт
Штутгарт
Удаления: нет / Пфайффер – 56'
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