«Айнтрахт» обыграл «Вердер» со счётом 4:3 в матче 4-го тура Бундеслиги

Сегодня, 28 августа, состоялись матчи 4-го тура Бундеслиги, в которых «Кёльн» дома принимал «Штутгарт», а «Айнтрахт» на выезде играл с «Вердером».



Обладатель Лиги Европы сумел забить «Вердеру» уже в самом начале матча – на второй минуте отличился Марио Гётце. Однако на 14-й минуте хозяева смогли сравнять счёт (забил Антони Юнг), а на 17-й вышли вперёд – отличился Леонардо Биттенкорт. На 32-й минуте «Айнтрахт» отыгрался благодаря усилиям Рандаля Коло Муани, а через семь минут смог снова выйти вперёд – гол забил Йеспер Линдстрём. На 48-й минуте Джибриль Соу смог укрепить преимущество гостей. В последние минуты матча «Вердер» смог сократить отставание благодаря реализованному пенальти Никласа Фуллкруга, но спасти свою команду не успел. Победа «Айнтрахта» со счётом 4:3.

В другой встрече «Кёльн» и «Штутгарт» порадовать зрителей голами не смогли. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничью – 0:0.