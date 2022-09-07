Дубль Ришарлисона принёс «Тоттенхэму» победу над «Марселем»
Поделиться
Сегодня, 7 сентября, состоялся матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Тоттенхэм» принимал «Марсель». Встреча проходила на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск.
В первой тайме команды отличиться голами не смогли. В начале второй 45-минутки Шансель Мбемба получил прямую красную карточку, и «Марсель» остался в меньшинстве. Своё численное преимущество превратить в голы «Тоттенхэм» смог только ближе к концу матча. Бразильский нападающий Ришарлисон на 76-й и 81-й минутах смог реализовать голевые моменты лондонцев, ассистировали ему Иван Перишич и Пьер-Эмиль Хёйбьерг. Финальный свисток арбитра сигнализировал о победе «Тоттенхэма» со счётом 2:0.
Комментарии
- 8 сентября 2022
-
10:33
-
10:26
-
10:23
-
10:20
-
10:20
-
10:16
-
10:15
-
10:04
-
10:02
-
10:00
-
09:47
-
09:45
-
09:40
-
09:39
-
09:36
-
09:31
-
09:25
-
09:20
-
09:09
-
08:57
-
08:34
-
08:25
-
08:10
-
07:52
-
07:36
-
07:30
-
07:12
-
06:53
-
06:45
-
06:35
-
06:34
-
05:34
-
05:34
-
05:22
-
04:59
Партнерский контент