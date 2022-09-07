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Дубль Ришарлисона принёс «Тоттенхэму» победу над «Марселем»

Дубль Ришарлисона принёс «Тоттенхэму» победу над «Марселем»
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Сегодня, 7 сентября, состоялся матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Тоттенхэм» принимал «Марсель». Встреча проходила на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск.

В первой тайме команды отличиться голами не смогли. В начале второй 45-минутки Шансель Мбемба получил прямую красную карточку, и «Марсель» остался в меньшинстве. Своё численное преимущество превратить в голы «Тоттенхэм» смог только ближе к концу матча. Бразильский нападающий Ришарлисон на 76-й и 81-й минутах смог реализовать голевые моменты лондонцев, ассистировали ему Иван Перишич и Пьер-Эмиль Хёйбьерг. Финальный свисток арбитра сигнализировал о победе «Тоттенхэма» со счётом 2:0.

Лига чемпионов. Группа D. 1-й тур
07 сентября 2022, среда. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
2 : 0
Марсель
Марсель, Франция
1:0 Ришарлисон – 76'   2:0 Ришарлисон – 81'
Удаления: нет / Мбемба – 47'
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