«Атлетико» вырвал победу в матче с «Порту», команды забили три мяча после 90-й минуты

В Мадриде на стадионе «Цивитас Метрополитано» завершился матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. «Атлетико» принимал «Порту». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:1.
Счёт в этой встрече на 90-й минуте открыл Марио Эрмосо. К тому моменту гости остались в меньшинстве. На 81-й минуте Мехди Тареми получил вторую жёлтую карточку и покинул поле. На 96-й минуте гости заработали пенальти, его реализовал Матеус Урибе. Но уже на 101-й минуте Антуан Гризманн после углового принёс своей команде победу.
«Атлетико» и «Порту» попали в группу B, где также выступают бельгийский «Брюгге» и немецкий «Байер». Во 2-м туре «Атлетико» отправится в гости к «Байеру», а «Брюгге» сыграет в гостях с «Порту».
Действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является мадридский «Реал».
- 8 сентября 2022
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