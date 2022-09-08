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«Атлетико» вырвал победу в матче с «Порту», команды забили три мяча после 90-й минуты

«Атлетико» вырвал победу в матче с «Порту», команды забили три мяча после 90-й минуты
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В Мадриде на стадионе «Цивитас Метрополитано» завершился матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. «Атлетико» принимал «Порту». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:1.

Счёт в этой встрече на 90-й минуте открыл Марио Эрмосо. К тому моменту гости остались в меньшинстве. На 81-й минуте Мехди Тареми получил вторую жёлтую карточку и покинул поле. На 96-й минуте гости заработали пенальти, его реализовал Матеус Урибе. Но уже на 101-й минуте Антуан Гризманн после углового принёс своей команде победу.

«Атлетико» и «Порту» попали в группу B, где также выступают бельгийский «Брюгге» и немецкий «Байер». Во 2-м туре «Атлетико» отправится в гости к «Байеру», а «Брюгге» сыграет в гостях с «Порту».

Действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является мадридский «Реал».

Лига чемпионов. Группа B. 1-й тур
07 сентября 2022, среда. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
Порту
Порту, Португалия
1:0 Эрмосо – 90+1'   1:1 Урибе – 90+6' (пен)   2:1 Гризманн – 90+11'
Удаления: нет / Тареми – 81'
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