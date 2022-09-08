«Аякс» обыграл «Рейнджерс» во всех встречах в еврокубках
Поделиться
Амстердамский «Аякс» выиграл все еврокубковые матчи с шотландским «Рейнджерс».
Всего клубы встречались в еврокубках пять раз. «Аякс» выиграл у «Рейнджерс» оба матча Суперкубка Европы в январе 1973 года и обе встречи группового этапа в Лиге чемпионов сезона-1996/1997.
Вчера, 7 сентября, в Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена» завершился матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Аякс» принимал «Рейнджерс». Встреча закончилась разгромной победой хозяев со счётом 4:0.
На 17-й минуте Эдсон Альварес открыл счёт. На 32-й минуте Стивен Бергёйс удвоил преимущество хозяев. А уже через минуту Мохаммед Кудус довёл счёт до крупного. Точку в матче на 80-й минуте поставил Стивен Бергвейн.
Комментарии
- 8 сентября 2022
-
10:33
-
10:26
-
10:23
-
10:20
-
10:20
-
10:16
-
10:15
-
10:04
-
10:02
-
10:00
-
09:47
-
09:45
-
09:40
-
09:39
-
09:36
-
09:31
-
09:25
-
09:20
-
09:09
-
08:57
-
08:34
-
08:25
-
08:10
-
07:52
-
07:36
-
07:30
-
07:12
-
06:53
-
06:45
-
06:35
-
06:34
-
05:34
-
05:34
-
05:22
-
04:59
Партнерский контент