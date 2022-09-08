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«Аякс» обыграл «Рейнджерс» во всех встречах в еврокубках

«Аякс» обыграл «Рейнджерс» во всех встречах в еврокубках
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Амстердамский «Аякс» выиграл все еврокубковые матчи с шотландским «Рейнджерс».

Всего клубы встречались в еврокубках пять раз. ​«Аякс» выиграл у «Рейнджерс» оба матча Суперкубка Европы в январе 1973 года и обе встречи группового этапа в Лиге чемпионов сезона-1996/1997.

Вчера, 7 сентября, в Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена» завершился матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Аякс» принимал «Рейнджерс». Встреча закончилась разгромной победой хозяев со счётом 4:0.

На 17-й минуте Эдсон Альварес открыл счёт. На 32-й минуте Стивен Бергёйс удвоил преимущество хозяев. А уже через минуту Мохаммед Кудус довёл счёт до крупного. Точку в матче на 80-й минуте поставил Стивен Бергвейн.

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