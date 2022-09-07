«Аякс» раскатал «Рейнджерс». Кажется, голландцы растят ещё одну суперзвезду

В сезоне-2021/2022 «Аякс» и «Рейнджерс» принимали участие в разных европейских турнирах. Амстердамский клуб занял первое место в группе C Лиги чемпионов, опередив «Спортинг», «Боруссию» Д и «Бешикташ», но уступил в плей-офф «Бенфике» со счётом 2:3 по сумме двух матчей. «Рейнджерс» вышел в из группы Лиги Европы со второго места. Клуб из Глазго оказался выше «Спарты» и «Брондбю», но проиграл первую строчку «Лиону». В плей-офф турнира шотландцы сделали невероятное: команда Джованни ван Бронкхорста дошла до финала турнира, выбив по пути «Боруссию» Д, «Црвену Звезду», «Брагу» и «Лейпциг». В главной игре «Рейнджерс» уступил «Айнтрахту» в послематчевой серии пенальти.

Этим летом «Аякс» по традиции заработал на своих игроках (€ 216,22 млн). Только «Манчестер Юнайтед» купил двоих (Антони и Лисандро Мартинеса) за € 152,37 млн. Амстердамцы же подписали несколько игроков на € 105,1 млн, и чуть меньше трети этой суммы ушло на Стивена Бергвейна, который шесть лет был в академии клуба.

Но ни Бергвейн, ни какой-либо другой новичок не сделал разницу в игре с «Рейнджерс». «Аякс» уничтожил соперника: в первом тайме переиграл во владении (69%/31%), по ударам вообще (11/1) и в створ (6/0), угловым (5/0) и по счёту – 3:0.

На 17-й минуте Эдсон Альварес здорово открылся на подачу Стивена Бергёйса в штрафную, где головой подрезал мяч в угол – 1:0.

Через 15 минут «Аякс» увеличил разрыв в счёте, а Стивен Бергёйс выступил в качестве автора гола. Полузащитник ворвался в штрафную и исполнил аккуратный удар низом – 2:0.

Не успел «Рейнджерс» оправиться от второго гола «Аякса», как получил третий! Мохаммад Кудус, ассистировавший на Бергёйса, мощным ударом от штанги сделал счёт 3:0.

После перерыва главный тренер «Рейнджерс» сделал тройную замену, убрав с поля в том числе капитана Джеймса Тавернье. Но во втором тайме ничего не изменилось. «Аякс» владел мячом около 80% игрового времени, а соперник был вял даже на контратаках. На 72-й минуте гостям всё-таки удалось забить гол престижа, но бригада VAR увидела офсайд в момент первого паса. А какой классный мяч положил Борна Баришич!

Владение «Аякса» переросло в четвёртый гол – игроки «Рейнджерс» потеряли мяч под давлением, а Бергвейн, прочитав плохую передачу, обыграл вратаря и поразил пустые ворота – 4:0.

«Аякс» победил, а сегодняшний день стал особенным для полузащитника команды Мохаммеда Кудуса. 22-летний игрок сделал 1+1 по системе «гол+пас», тем самым записав на свой счёт первые результативные действия в еврокубках. Кажется, клуб растит ещё одну молодую звезду, которая в будущем перейдёт в топ-клуб за громадные деньги.