Главный тренер сборной Киргизии: отстранение сборной России – это полное безобразие

Наставник сборной Киргизии по футболу Александр Крестинин высказался на тему отстранения сборной России от участия в международных матчах.



«Я, как и многие люди, считаю это полным безобразием. Так не должно быть. Понятно, как и почему эти решения принимаются, но это неправильно с любой точки зрения: и с человеческой, и со спортивной, и с политической. Это очень плохо», – приводит слова Крестинина «Матч ТВ».



Напомним, накануне пресс-служба РФС сообщила, что на осень у сборной России запланированы два товарищеских матча. Первым соперником станет как раз сборная Киргизии – встреча пройдёт 24 сентября в Бишкеке и станет первой очной в истории двух национальных команд. Также достигнута договорённость об игре с Ираном, которая предварительно должна состояться в ноябре.

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