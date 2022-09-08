Три гола в компенсированное время — в видеообзоре встречи «Атлетико» и «Порту»

Вчера в Мадриде на стадионе «Цивитас Метрополитано» завершился матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. «Атлетико» принимал «Порту». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:1.
Счёт в этой встрече на 90-й минуте открыл Марио Эрмосо. К тому моменту гости остались в меньшинстве. На 81-й минуте Мехди Тареми получил вторую жёлтую карточку и покинул поле. На 96-й минуте гости заработали пенальти, его реализовал Андрес Матеус Урибе. Но уже на 11-й компенсированной минуте Антуан Гризманн после углового принёс своей команде победу.
В параллельной встрече квартета В «Брюгге» минимально переиграл «Байер» со счётом 1:0. После стартовых встреч «Атлетико» занимает первое место в группе B, набрав 3 очка. Ниже из-за количества забитых мячей расположился «Брюгге» (3), а также «Порту» (0) и «Байер» (0) соответственно.
Действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является мадридский «Реал».
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