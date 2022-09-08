Гризманн — о своём победном голе за «Атлетико»: я отдам всё за минуты, которые мне дают

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн после победного матча в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Порту» высказался о своём вкладе в триумф испанского клуба.
«Это всё, что у меня есть. Это даже не в моих руках. Конечно, я хочу большего, но я собираюсь отдать всё за минуты, которые мне дают. Я очень счастлив здесь, всё, что я хочу, это отдать всё для клуба, для Чоло (главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне. — Прим. «Чемпионата»), для фанатов. Наслаждайтесь», — цитирует послематчевые слова Гризманна портал Relevo.
Напомним, гол Гризманна на 90+10-й минуте принёс мадридской команде победу над «Порто» со счётом 2:1. Примечательно, что другие два гола были также забиты в компенсированное время второго тайма: на 90+1-й минуте защитник «матрасников» Марио Эрмосо вывел свою команду вперёд, а на 90+6-й Андрес Урибе реализовал 11-метровый удар в составе португальского клуба.
«Атлетико» — «Порту». Антуан Гризманн делает счёт 2:1:
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