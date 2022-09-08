Экс-игрок «Ливерпуля» — о ван Дейке: он не дотягивает до своего уровня

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Дэнни Мёрфи высказался о защитнике красных Вирджиле ван Дейке, который заработал пенальти в ворота своей команды в проигранном матче Лиги чемпионов с «Наполи» (4:1).
«Он не дотягивает до своего уровня. До травмы (разрыв крестообразных связок в сезоне-2020/2021 — Прим.«Чемпионата») он, возможно, выглядел как один из лучших центральных защитников, которых мы когда-либо видели. Но травма серьёзная. Он восстановился, и хотя у него с тех пор не было проблем с пропущенными играми, я думаю, что психологически он не тот, каким был. Под этим я подразумеваю нежелание вступать в контакт с игроками. Он словно немного бережёт себя, сам того не осознавая.
Я не думаю, что если постоянно менять центральных защитников, это как-то поможет. Фабиньо до того тоже не был в своей лучшей форме. Когда у вас есть он, Джордан Хендерсон и Тиаго Алькантара, можно диктовать игру и меньше защищаться», — сказал Мёрфи в эфире talkSPORT.
- 9 сентября 2022
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