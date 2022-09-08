УЕФА объявил номинантов на лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
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Футбольная организация УЕФА огласила список номинантов на звание лучшего игрока недели в прошедшем 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Голосование проводится на официальном сайте УЕФА.
Список номинантов:
Нападающий Лерой Зане («Бавария») — 1 гол и 1 голевая передача в матче с «Интером».
Нападающий Роберт Левандовски («Барселона») — 3 гола в матче с «Викторией Пльзень».
Полузащитник Пётр Зелиньски («Наполи») — 2 гола и 1 голевая передача в матче с «Ливерпулем».
Нападающий Килиан Мбаппе («ПСЖ») — 2 гола в матче с «Ювентусом».
2-й тур группового этапа состоится уже на следующей неделе. Напомним, действующим обладателем трофея Лиги чемпионов является мадридский «Реал».
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