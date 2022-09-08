АПЛ объявила кандидатов на звание лучшего тренера августа

Английская Премьер-лига озвучила имена кандидатов на звание лучшего менеджера августа в текущем сезоне-2022/2023.
Список номинантов:
Микель Артета («Арсенал»): 5 побед, разница мячей +9.
Антонио Конте («Тоттенхэм»): 3 победы, 2 ничьих, разница мячей +6.
Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»): 4 победы, 1 ничья, разница мячей +14.
Грэм Поттер («Брайтон»): 3 победы, 1 ничья, 1 поражение, разница мячей +3.
Марку Силва («Фулхэм»): 2 победы, 2 ничьих, 1 поражение, разница голов +1.
Напомним, лидером английской Премьер-лиги на текущий момент является лондонский «Арсенал», который, несмотря на поражение от «Манчестер Юнайтед» в последнем туре, смог сохранить первую строчку турнирной таблицы, набрав 15 очков после шести матчей. На втором и третьем местах расположились «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» — у обеих команд по 14 очков.
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?
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