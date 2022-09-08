Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сочи» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

АПЛ объявила кандидатов на звание лучшего тренера августа

АПЛ объявила кандидатов на звание лучшего тренера августа
Комментарии

Английская Премьер-лига озвучила имена кандидатов на звание лучшего менеджера августа в текущем сезоне-2022/2023.

Список номинантов:

Микель Артета («Арсенал»): 5 побед, разница мячей +9.

Антонио Конте («Тоттенхэм»): 3 победы, 2 ничьих, разница мячей +6.

Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»): 4 победы, 1 ничья, разница мячей +14.

Грэм Поттер («Брайтон»): 3 победы, 1 ничья, 1 поражение, разница мячей +3.

Марку Силва («Фулхэм»): 2 победы, 2 ничьих, 1 поражение, разница голов +1.

Напомним, лидером английской Премьер-лиги на текущий момент является лондонский «Арсенал», который, несмотря на поражение от «Манчестер Юнайтед» в последнем туре, смог сохранить первую строчку турнирной таблицы, набрав 15 очков после шести матчей. На втором и третьем местах расположились «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» — у обеих команд по 14 очков.

Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?

Новость по теме
Стали известны номинанты на лучшего игрока августа в АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022