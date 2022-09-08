Стали известны номинанты на лучшего игрока августа в АПЛ

Издатель игрового симулятора FIFA, компания EA Sports, объявила номинантов на лучшего игрока августа в английской Премьер-Лиге, в которой было сыграно пять туров сезона.
Список номинантов:
Полузащитник Паскаль Гросс («Брайтон») — 3 гола и 2 голевые передачи.
Нападающий Эрлинг Холанд («Манчестер Сити) — 10 голов и 1 голевая передача.
Нападающий Габриэл Жезус («Арсенал») — 3 гола и 3 голевые передачи.
Нападающий Александр Митрович («Фулхэм») — 6 голов.
Полузащитник Мартин Эдегор («Арсенал») — 3 гола.
Голкипер Ник Поуп («Ньюкасл») — 3 сухие встречи, 6 пропущенных голов.
Нападающий Родриго («Лидс Юнайтед») — 4 гола и 1 голевая передача.
Нападающий Уилфрид Заха («Кристал Пэлас») — 4 гола.
Голосование проходит на официальном сайте EA Sports.
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