Агент экс-игрока «Краснодара» Спаича рассказал о готовности игрока вернуться в Россию

Стеван Микович, агент экс-игрока «Краснодара» Уроша Спаича, рассказал о готовности сербского защитника вернуться в Российскую Премьер-Лигу.

«Сперва Урошу нужно восстановиться от травмы. В это трансферное окно переговоров с российскими клубами, конечно, не было. Но к зиме он восстановится, и мы будем разговаривать, в том числе и с российскими клубами. Спаич хотел бы продолжить в России, ему нравится страна», – цитирует Миковича «РБ Спорт».



Напомним, после игры за «Краснодар» Спаич перешёл в турецкий клуб «Касымпаша», где получил серьёзную травму – разрыв крестообразных связок.

В минувшем сезоне футболист сыграл 10 матчей в РПЛ и забил один гол. Также на его счету восемь встреч в чемпионате Турции.