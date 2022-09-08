Олег Василенко прокомментировал уход из «Факела»

Бывший главный тренер «Факела» Олег Василенко попрощался с воронежским клубом. Недавно стало известно, что наставник покинул свой пост.
«Дорогой «Факел», дорогой Воронеж, дорогие болельщики. Я хочу сказать абсолютно всем большое человеческое спасибо.
Для меня большая честь стать частью «Факела», болельщиков, Воронежа. Это была прекрасная история. Сильная, мощная, общенародная и, самое главное, искренняя. И эту историю мы сделали все вместе.
Горжусь быть частью семьи — «Факела». Я благодарен всем болельщикам, футболистам, тренерскому штабу, медицинскому, административному, всем работникам клуба, Роману Гурамовичу за возможность реализовать идеи, совместную работу и незабываемый период жизни.
Мы расстались по-человечески, и это самое важное. Сейчас главное – поддерживать и верить в команду. Приложить всю уникальную энергетику самых особенных болельщиков страны, потому что «Факел» должен быть в Премьер-Лиге. Всё обязательно получится», — написал Василенко в своей социальной сети.
Временно исполнять обязанности главного тренера «Факела» будет Дмитрий Пятибратов. «Факел» в восьми матчах набрал четыре очка и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.
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