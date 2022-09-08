«Факел» арендовал защитника «Ростова» Калинина

Защитник «Ростова» Игорь Калинин продолжит карьеру в воронежском «Факеле». Стороны заключили арендное соглашение до конца сезона-2022/2023, информирует официальный сайт ростовчан.

«Желаем Игорю удачной игры в воронежском клубе!» — написала пресс-служба «Ростова».

Калинин выступал за «Ростов» с лета 2021 года. Он успел провести за команду 15 матчей и отдал две результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего игрока в € 750 тыс.

До «Ростова» Калинин выступал за екатеринбургский «Урал», московское «Динамо», казанский «Рубин», «Краснодар» и ряд украинских команд.

«Факел» набрал четыре очка в восьми матчах и занимает 14-е место в таблице РПЛ. «Ростов» (16) — на пятом месте.