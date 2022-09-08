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«Арсенал» переиграл «Цюрих» в Лиге Европы

«Арсенал» переиграл «Цюрих» в Лиге Европы
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Сегодня, 8 сентября, в 1-м туре группового этапа Лиги Европы встретились швейцарский «Цюрих» и английский «Арсенал». Игра прошла на поле стадиона «Кибунпарк (AFG-Арена)» в Санкт-Галлене. Встречу обслуживал главный судья Мохаммед Аль-Хаким. Матч завершился победой лондонского клуба со счётом 2:1.

На 16-й минуте лондонский «Арсенал» открыл счёт. Отличился полузащитник Маркиньос, откликнувшийся на результативную передачу, которую оформил нападающий Эдди Нкетиа. На 44-й минуте «Цюрих» получил право на пенальти, который уверенно реализовал защитник Мирлинд Криезиу. А на 62-й минуте Эдди Нкетиа поставил финальную точку.

«Арсенал» набрал три очка и занимает первое место в турнирной таблице группы «А». «Цюрих» (0) – на последнем месте.

Лига Европы. Группа A. 1-й тур
08 сентября 2022, четверг. 19:45 МСК
Цюрих
Цюрих, Швейцария
Окончен
1 : 2
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 – 16'   1:1 Криезиу – 44' (пен)   1:2 Нкетиа – 62'
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