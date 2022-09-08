«Арсенал» переиграл «Цюрих» в Лиге Европы

Сегодня, 8 сентября, в 1-м туре группового этапа Лиги Европы встретились швейцарский «Цюрих» и английский «Арсенал». Игра прошла на поле стадиона «Кибунпарк (AFG-Арена)» в Санкт-Галлене. Встречу обслуживал главный судья Мохаммед Аль-Хаким. Матч завершился победой лондонского клуба со счётом 2:1.



На 16-й минуте лондонский «Арсенал» открыл счёт. Отличился полузащитник Маркиньос, откликнувшийся на результативную передачу, которую оформил нападающий Эдди Нкетиа. На 44-й минуте «Цюрих» получил право на пенальти, который уверенно реализовал защитник Мирлинд Криезиу. А на 62-й минуте Эдди Нкетиа поставил финальную точку.



«Арсенал» набрал три очка и занимает первое место в турнирной таблице группы «А». «Цюрих» (0) – на последнем месте.