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«Фиорентина» сыграла вничью с «Рижской футбольной школой» в Лиге конференций

«Фиорентина» сыграла вничью с «Рижской футбольной школой» в Лиге конференций
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Сегодня, 8 сентября, в матче 1-го тура Лиги конференций сезона-2022/2023 итальянская «Фиорентина» принимала латвийскую «Рижскую футбольную школу». Встреча проходила на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции и завершилась ничьей — 1:1. На встрече работал чешский судья Павел Орел.

«Фиалки» вышли вперёд на 56-й минуте: с передачи Кристиано Бираги отличился чешский полузащитник Антонин Барак. «Рижская футбольная школа» отыгралась на 74-й минуте — забил сербский нападающий Андрей Илич, ассистент — Кевин Фризенбихлер.

Соперниками «Фиорентины» и «Рижской футбольной школы» по группе являются шотландский «Хартс» и турецкий «Истанбул Башакшехир», в их матче со счётом 4:0 победу одержал клуб из Стамбула. Действующий победитель турнира — итальянская «Рома».

Лига конференций. Группа A. 1-й тур
08 сентября 2022, четверг. 19:45 МСК
Фиорентина
Флоренция, Италия
Окончен
1 : 1
Рижская футбольная школа
Рига, Латвия
1:0 Барак – 56'   1:1 Илич – 74'
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