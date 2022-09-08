«Фиорентина» сыграла вничью с «Рижской футбольной школой» в Лиге конференций

Сегодня, 8 сентября, в матче 1-го тура Лиги конференций сезона-2022/2023 итальянская «Фиорентина» принимала латвийскую «Рижскую футбольную школу». Встреча проходила на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции и завершилась ничьей — 1:1. На встрече работал чешский судья Павел Орел.
«Фиалки» вышли вперёд на 56-й минуте: с передачи Кристиано Бираги отличился чешский полузащитник Антонин Барак. «Рижская футбольная школа» отыгралась на 74-й минуте — забил сербский нападающий Андрей Илич, ассистент — Кевин Фризенбихлер.
Соперниками «Фиорентины» и «Рижской футбольной школы» по группе являются шотландский «Хартс» и турецкий «Истанбул Башакшехир», в их матче со счётом 4:0 победу одержал клуб из Стамбула. Действующий победитель турнира — итальянская «Рома».
- 9 сентября 2022
-
09:53
-
09:52
-
09:50
-
09:44
-
09:35
-
09:20
-
09:10
-
09:05
-
08:58
-
08:50
-
08:47
-
08:32
-
08:30
-
08:30
-
08:20
-
07:58
-
07:44
-
07:31
-
07:29
-
07:17
-
07:01
-
06:46
-
06:00
-
05:43
-
05:36
-
04:56
-
04:44
-
03:54
-
03:38
-
03:21
-
03:07
-
02:44
-
02:43
-
02:26
-
02:17