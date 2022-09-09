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Украина сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА

Украина сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА
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Украина набрала очки в таблице коэффициентов УЕФА по итогам первого тура групповой стадии еврокубков.

Напомним, в первом туре групповой стадии Лиги чемпионов «Шахтёр» сенсационно разгромил «Лейпциг» со счётом 4:1. Киевское «Динамо» уступило «Фенербахче» на старте группового этапа Лиги Европы, а «Днепр-1» проиграл АЗ со счётом 0:1 в Лиге конференций.

Таким образом, после матчей первого тура группового этапа еврокубков Украина набрала 26,100 балла и занимает 16-е место в таблице коэффициентов. На 15-м месте располагается Россия, на счету которой 26,215 очков.

Напомним, ранее ФИФА и УЕФА отстранили Россию от участия в международных турнирах.

Возглавляет таблицу коэффициентов Англия. На втором месте находится Испания, а замыкает тройку Германия.

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