Смородская объяснила, почему не видит смысла в товарищеских матчах сборной России

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила планы по проведению товарищеского матча сборных России и Киргизии. По мнению функционера, сейчас проводить товарищеские матчи в условиях отстранения сборной от международных соревнований нет смысла.
«Честно говоря, не вижу никакого смысла в проведении товарищеских игр сборной России. Мы ещё не знаем, когда нас вернут в международные соревнования, но проводим товарищеские игры. Вызов 35 человек в расширенном списке? Этого я тоже не поняла. Лучше бы они тренировались в клубах», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Сборная России анонсировала два товарищеских матча, которые пройдут осенью. Соперниками станут Киргизия и Иран. Кроме того, РФС ведёт переговоры об организации третьей осенней игры. Информация об этих матчах будет опубликована дополнительно.
- 8 сентября 2022
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