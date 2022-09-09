Точилин — об ошибке Джанаева: это футбол. Нет сомнений, что Сослан в следующий раз выручит

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин подвёл итоги матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (2:1).

«Хотел бы поздравить свою команду с победой! Она заслуженная, тяжёлая и для нас очень важная. Сегодня получилась хорошая качественная игра, особенно в первом тайме. Но лучшие матчи ещё ждут нас впереди. Есть к чему стремиться.



Будут ли применены какие-то санкции к Джанаеву за его ошибку? Это футбол. От таких моментов никто не застрахован. Здесь можно вынести положительный момент. Во втором тайме ребята за своего капитана отработали на сто процентов. То, что Сослан в следующий раз выручит, у меня сомнений нет. Мы команда.



Первые 15 минут игры – это такая заготовка или просто моменты? Это большая командная работа. Как тренерского штаба, так и футболистов. Мы, конечно, разбирали соперника, готовились к «Динамо». В игре делали акценты на проблемы, которые есть у соперника. В первые 15-20 минут мы правда показали очень хороший футбол. Этот задел позволил с преимуществом отыграть оставшийся матч. Хочется, чтобы так играли на протяжении 90 минут.



Насколько удовлетворены трансферами? Нам не удалось в трансферное окно приобрести всех футболистов, которых мы хотели. По разным причинам. Мы могли бы усилиться чуть качественнее, но как сложилось. У нас сейчас очень хороший костяк», – цитирует Точилина официальный сайт клуба.