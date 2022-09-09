В «Барселоне» опровергли, что покупка Киры Уолш — самая дорогая в истории женского футбола

Главный тренер женской «Барселоны» Маркель Субисаррета рассказал о трансферной кампании команды.
«Я думаю, что это был трансферный рынок с гораздо большим количеством трансфером, чем предыдущий, с переходами всех видов, и такое ощущение, что мы закончили рынок, как мы хотели.
Кира Уолш? Я даже не могу сказать вам, является ли это самым дорогим подписанием в истории «Барселоны». Мы заплатили меньше € 350 тыс., которые были выплачены за Перниллу Хардер при переходе в «Челси».
Конфликты в женском испанском футболе? Достаточно взглянуть на противостояние Liga-RFEF, в котором приоритет отдаётся более политическим целям, чем возможному росту женского футбола. Когда вы можете положить все эти вещи в ящик и подумать о росте, тогда вы можете двигаться вперёд», — приводит слова Субисарреты Mundo Deportivo.
ФИФА хочет облегчить участие трансгендеров в женском футболе. Видеоролик:
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