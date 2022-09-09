В «Барселоне» опровергли, что покупка Киры Уолш — самая дорогая в истории женского футбола

Главный тренер женской «Барселоны» Маркель Субисаррета рассказал о трансферной кампании команды.

«Я думаю, что это был трансферный рынок с гораздо большим количеством трансфером, чем предыдущий, с переходами всех видов, и такое ощущение, что мы закончили рынок, как мы хотели.

Кира Уолш? Я даже не могу сказать вам, является ли это самым дорогим подписанием в истории «Барселоны». Мы заплатили меньше € 350 тыс., которые были выплачены за Перниллу Хардер при переходе в «Челси».

Конфликты в женском испанском футболе? Достаточно взглянуть на противостояние Liga-RFEF, в котором приоритет отдаётся более политическим целям, чем возможному росту женского футбола. Когда вы можете положить все эти вещи в ящик и подумать о росте, тогда вы можете двигаться вперёд», — приводит слова Субисарреты Mundo Deportivo.

ФИФА хочет облегчить участие трансгендеров в женском футболе. Видеоролик: