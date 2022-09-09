«Барселона» объявила об уходе нападающей Кейрос в лондонский «Арсенал»

Бразильская футболистка «Барселоны» Джованна (Джио) Кейрос перешла в «Арсенал». Трансфер нападающей обошёлся лондонскому клубу в € 40 тыс. Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба. Предстоящий сезон Кейрос должна провести на правах аренды в «Эвертоне».
В минувшем сезоне 19-летняя нападающая выступала на правах аренды в «Леванте», забив за команду семь мячей в 26 матчах чемпионата Испании. Соглашение Кейрос с «Барселоной» вступило в силу в 2020 году и действовало три года.
Отметим, что Кейрос, родившаяся в Бразилии, проживала в США и Испании, что позволяло ей играть за все три страны на международном уровне. В юношеских сборных нападающая играла за США и Испанию, а в декабре 2020-го дебютировала за Бразилию, представляла свою страну на Олимпийских играх и 12 раз вышла на поле в футболке национальной команды.
ФИФА хочет облегчить участие трансгендеров в женском футболе. Видеоролик:
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