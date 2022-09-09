Ловчев: Мелкадзе не будет играть в сборной России — всем это понятно

Бывший советский футболист Евгений Ловчев поделился мнением о том, что футболист «Сочи» Георгий Мелкадзе выразил желание сменить гражданство на грузинское.



«Вполне нормально, что Мелкадзе может сменить спортивное гражданство на грузинское, чтобы играть в сборной. Сейчас ситуация такая, что он в сборной России играть не будет — всем это понятно. Если есть возможность сменить гражданство и играть в другой сборной, то ничего особенного в этом нет», — сказал Ловчев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.



25-летний футболист до сих пор ни разу не сыграл за основную сборную России, однако заявил, что хочет на пике своей формы поиграть на международном уровне. Отметим, футболист заигран за молодёжную сборную России.