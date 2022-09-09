Мелкадзе ответил Карпину! «Динамо» разбили за пять минут — не помог даже ляп Джанаева

Прошлый матч между «Сочи» и «Динамо» – боль для болельщиков бело-голубых. Московская команда уступила дома 1:5 в последнем туре сезона-2021/2022 и проиграла южанам борьбу за серебряные медали. Взять реванш за обидное поражение в новом сезоне не получилось.

«Динамо» ни разу не проиграло к 9-му туру РПЛ, но к 11-й минуте матча с «Сочи» пропустило три (!) гола. Правда, один не засчитали. Георгий Мелкадзе, задумывающийся о смене гражданства, на шестой минуте вывел южан вперёд – 1:0. Артём Мещанинов выполнил передачу в штрафную площадь, экс-спартаковец вошёл в неё и пробил мимо выскочившего навстречу Антона Шунина.

Через четыре минуты «Сочи» забил ещё раз, но мяч не засчитали. А гол мог получиться прекрасным: удар Георгия Мелкадзе через себя, отличный сейв Антона Шунина и не менее блестящее добивание Никиты Бурмистрова.

«Сочи» отмена гола не смутила, поэтому хозяева сразу же забили второй мяч – его уже засчитали. Георгий Мелкадзе классно сбросил мяч грудью Артёму Макарчуку, тот обратно отпасовал форварду, который выложил на Кристиана Нобоа – 2:0. Для эквадорца это седьмой гол в сезоне – он догнал в гонке бомбардиров Квинси Промеса и Эдуарда Сперцяна.

После второго гола «Сочи» статистика ударов была 5:0 в пользу хозяев. «Динамо» активизировалось к середине первого тайма: сначала команду Вадима Гаранина спас Сослан Джанаев. На 25-й минуте – помогла неточность динамовского форварда. А чуть позже над перекладиной пробил Дмитрий Скопинцев. Но «Сочи» всё же пропустил: перед перерывом Сослан Джанаев решил показать свой дриблинг, но вышло не очень – 2:1. Денис Макаров отлично подкараулил вратаря.

Во втором тайме опасных моментов почти не было. «Динамо» было непросто, так как «Сочи» часто владел мячом и пытался забить третий мяч, но все удары южан летели мимо. Первый раз одному из вратарей – Сослану Джанаеву – пришлось включиться в игру во втором тайме лишь на 83-й минуте. Матиас Норманн, вышедший после перерыва и дебютировавший за «Динамо», нанёс единственный удар в створ во вторые 45 минут.

«Сочи» набирает 16 очков и догоняет «Динамо», опережает «Спартак» и «Ростов». А для бело-голубых это первое поражение в сезоне. В следующем туре «Сочи» дома сыграет с «Факелом», а «Динамо» отправится к «Зениту».