Новые владельцы «Челси» предлагали Тухелю играть по схеме с 11 полевыми футболистами

У экс-тренера «Челси» Томаса Тухеля сложилось негативное впечатление от работы с новыми владельцами лондонского клуба Тоддом Боули и Бехдадом Эгбали. Один из совладельцев предлагал Тухелю использовать схему с 11 полевыми игроками (4-4-3), сообщает The Athletic.

Источник сообщает, что за всё время работы немецкого специалиста в «Челси» была не одна ситуация, в которой руководство ставило главного тренера и его штаб в неудобное положение. Также сообщается, что Тухель был недоволен трансферной политикой клуба. Немец просил подписать в качестве усиления защитников Маттейса де Лигта и Преснела Кимпембе, полузащитника Френки де Йонга и вингера Рафинью, однако ни один из трансферов осуществлён не был.

Во время предсезонной подготовки Тухеля утомили длительные встречи с руководством, на которых обсуждались трансферы, и немецкий специалист стал отправлять на них своего агента. Источник также сообщает, что большое негативное влияние на отношение к руководству оказал тот факт, что Томасу Тухелю пришлось долго уговаривать клуб не подписывать Криштиану Роналду и Жюля Кунде.

Напомним, Томас Тухель был уволен из «Челси» 6 сентября после поражения от загребского «Динамо» в Лиге чемпионов.

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