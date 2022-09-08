«Фулхэм» — «Челси». Тухель уволен, но победы останутся

10 сентября состоится матч 7-го тура АПЛ «Фулхэм» – «Челси». Начало – в 14:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Челси» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.79. Успех «Фулхэма» оценён экспертами в 4.50. Ставки на ничью принимаются за 3.95.

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Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Фулхэм» — «Челси» 10 сентября 2022 года

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Фулхэм» – «Челси» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.08. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.48. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.16. Поставить на «обе забьют» можно за 1.75.

Анализ и прогноз на матч 7-го тура чемпионата Англии «Фулхэм» — «Челси» (10.09.2022)

После шести первых туров чемпионата Англии можно сказать, что сейчас нам предстоит увидеть игру двух прямых конкурентов. «Фулхэм» и «Челси» идут за пределами топ-5, а между ними всего два очка разницы. Обе команды имеют сложности с развитием и реализацией собственных атак, забивают меньше всех в первой десятке, а также много пропускают. Равным противостояние назвать нельзя, но интрига, безусловно, есть.

Разумеется, наибольшее внимание сейчас будет приковано к «Челси», и на то есть особые причины. Новое руководство совершенно внезапно решило уволить главного тренера команды Томаса Тухеля. Формальный повод для такого решения был – во вторник в Лиге чемпионов синие минимально уступили загребскому «Динамо». Однако менее сенсационным оно от этого не стало, ведь при немце лондонцы собрали внушительную коллекцию трофеев с кубком Лиги чемпионов во главе списка.

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Больше того, под Тухеля летом провели закупку новых футболистов почти на € 300 млн и надеялись на долгое плодотворное сотрудничество, однако всё резко поменялось. Сообщается, что немец не смог сработаться с новым главой клуба Тоддом Боули – у них были разногласия по трансферам и будущему развитию. Но это уже не имеет особого значения. Гораздо интереснее, чего от «Челси» ждать сейчас и в плане игры, и в плане результатов.

Пока основным кандидатом на пост главного тренера является перспективный рулевой «Брайтона» Грэм Поттер. Однако ближайшая игра в любом случае станет тестовой, проблемы команды никуда не денутся, и ошибки придётся исправлять. Пока синие играли совсем не на уровне претендента на титул – набрали всего 10 очков в шести матчах. Это можно считать удачей. Из трёх побед в сезоне уверенная была лишь с «Лестером». «Эвертон» (1:0) был повержен благодаря голу с пенальти, а у «Вест Хэма» (2:1) вырвали три очка за две минуты до конца.

У «Челси» в этом сезоне действительно большие проблемы с развитием своих атак. И их нельзя списать только на то, что ушёл единственный топ-форвард Ромелу Лукаку, а Пьер-Эмерик Обамеянг пришёл лишь под занавес лета. «Аристократы» остаются в топе АПЛ по владению мячом, при этом уступают всем конкурентам по эффективности в чужой штрафной, а по ожидаемым голам замыкают первую десятку. Всего восемь голов после шести игр – это не невезение, а реальное положение дел.

Поможет ли это всё «Фулхэму»? Возможно, шансы выиграть у «Челси» впервые за 16 лет и возрастают, но преимуществ у «дачников» перед соперником сейчас вновь нет никаких. Подопечные Марку Силвы после очень яркого старта без поражений в трёх матчах стали сдавать. Они уступили в Кубке английской лиги скромному клубу из Второй лиги, не смогли навязать борьбу «Арсеналу» и «Тоттенхэму», а также едва обыграли «Брайтон» благодаря автоголу.

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С атакой у «дачников» тоже хватает проблем, ведь она слишком зависима от реализации одного игрока. Буквально всё завязано на мощи сербского форварда Александара Митровича – он забивает почти в каждом матче этого сезона, имея среднюю результативность ровно в один гол. Митрович идёт в гонке лучших бомбардиров АПЛ сразу за Эрлингом Холандом, но по среднему количеству ударов по воротам серб опережает норвежца. Митрович незаменим для атаки «Фулхэма», но действий одного игрока часто недостаточно.

Кроме того, лондонской команде по-прежнему не хватает надёжности в обороне. Среди клубов первой десятки только «Тоттэнхэм» и «МЮ» допускают больше ударов в сторону своих ворот. «Фулхэм» же часто нарушает правила, а по предупреждениям занимает третье место в чемпионате Англии. У хозяев регулярно возникают сложности при обороне против быстрых техничных нападающих. А сейчас проблем добавилось, ведь травму получил основной крайний защитник Энтони Робинсон.

Единственным преимуществом «дачников» сейчас можно назвать статус домашнего матча. До сих пор на «Крэйвен Коттетж» команда не проигрывала, но всегда забивала не менее двух голов. На своём поле «Фулхэм» набрал семь из восьми очков и забил семь из девяти голов в этом сезоне. Поэтому борьбу в дерби они определённо сопернику навяжут.

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Тем не менее сенсации не ждём. Смена тренера для «Челси» может послужить в некотором роде дополнительной мотивацией, ведь далеко не все футболисты команды были довольны экспериментами Тухеля и его новыми требованиями, а сейчас могут заиграть без давления. У «пенсионеров» семь побед подряд над «дачниками» и лишь одна с разницей более двух голов. Рассмотрим победу «Челси» в один или два гола с коэффициентом 2.15.

Прогноз и ставка на матч 7-го тура английской Премьер-лиги «Фулхэм» — «Челси» 10 сентября 2022 года

От «Челси» в этом матче не приходится ждать какой-то яркой игры. Эта команда в целом на старте сезона играла ярко всего один раз, а теперь, с потерей главного тренера, ей понадобится время, чтобы перестроиться. Однако от синих сейчас не требуют чего-то особенного, необходимо просто раздобыть три очка в игре с удобным соперником. «Фулхэм» в последних турах заметно сдал в обороне, а впереди по-прежнему слишком зависим от одного игрока.

«Дачники» уже несколько лет не могут отобрать очки у «Челси», действующая серия поражений равна семи матчам. Так нередко бывает, что команда после резкой корректировки на тренерском мостике первое время начинает играть на кураже. А расставание с таким требовательным в тактическом плане специалистом, как Томас Тухель, вероятность подобного эффекта увеличивает. Гости сейчас в любом случае сильнее и способны выиграть на классе.

Ставка: победа «Челси» в 1 или 2 гола за 2.15.

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