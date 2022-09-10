1-й тур сезона в женской Ла Лиге может не состояться из-за забастовки арбитров
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Первые игры нового сезона женской Ла Лиги могут не состояться в эти выходные из-за забастовки ассоциации судей (CTA), о которой объявили в этот четверг. В понедельник, 12 сентября, она собирается провести пресс-конференцию, на которой сообщит о точных причинах своих действий, которые связаны с условиями труда арбитров.
В ответ на это профессиональная женская футбольная лига (LPFF) огласила следующее заявление:
- все команды, участвующие в женском Первом дивизионе, примут участие в матчах, запланированных на эту субботу, 10 сентября, и воскресенье, 11 сентября, в установленное время;
- и LPFF, и клубы, участвующие в соревнованиях, уверены, что CTA и RFEF выполнят свои обязательства и обеспечат присутствие судей и ассистентов;
- в случае, если судьи и должностные лица матчей не примут в них участие, LPFF подаст соответствующие дисциплинарные жалобы, требуя принятия карательных мер, соответствующих такому серьёзному нарушению;
- LPFF вместе с участвующими клубами инициирует соответствующие действия против судей и помощников, которые не выполнят свои обязательства, по возмещению причинённого ущерба.
После этого заявления судьи ответили, что не собираются отвечать на подобный шантаж и поблагодарили болельщиков и футболистов за оказанную поддержку.
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