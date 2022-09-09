Рядом со статуей Пеле в музее сборной Бразилии установили статую футболистки

Нападающая «Орландо Прайд» Марта получила восковую фигуру в полный рост в честь 20-летия своей карьеры. Фигура 36-летней футболистки установлена в музее сборной Бразилии рядом с фигурой Пеле. Об этом сообщает Africafootunited.

«Когда вы чествуете спортсменку национальной сборной, вы чествуете всех. Этот момент сделал меня очень эмоциональной, я польщена всем этим. Мы стремимся к тому, чтобы нашу историю рассказали в домашнем музее нашего футбола», — сказала Марта.

Марта пять раз становилась обладательницей титула «Игрок года ФИФА», причём делала это подряд с 2006 по 2010 год. В активе футболистки серебряная медаль чемпионата мира (2007), а также две подобные награды с Олимпийских игр (2004, 2008).

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