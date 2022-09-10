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Веретенников оценил дебют Дзагоева в составе «Рубина»

Веретенников оценил дебют Дзагоева в составе «Рубина»
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Тренер «Рубина» Олег Веретенников оценил дебют полузащитника Алана Дзагоева в составе казанского клуба. Также он высказался о первом матче хавбека Руслана Безрукова.

«Безруков провел хороший матч, жаль, что не использовал голевой момент в конце первого тайма. Алан тоже достаточно качественно провёл то время, которое был на поле», — цитирует Веретенникова пресс-служба казанского «Рубина».

Напомним, 4 сентября состоялся матч 8-го тура Мелбет Первой лиги между «Рубином» и владикавказской «Аланией». Встреча прошла на «Ак Барс Арене» в Казани и завершилась результативной ничьей — 2:2. Это был первый матч Ильи Самошникова после несостоявшегося перехода в московское «Динамо», а также дебютная игра Алана Дзагоева за «Рубин». Дзагоев был заменён на 64-й минуте.

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