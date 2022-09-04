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Трансферы РПЛ, лето-2022: Дзагоев, Виллиан Роша, Маричал, Урунов, Митай, Моро, Ле Таллек, Кофрие, Гигович

Больше 20 трансферов РПЛ за неделю! Переходы, которые вы могли упустить
Павел Прохоров
Трансферы РПЛ, лето-2022
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Усиление ЦСКА и «Динамо», экс-игрок «ПСЖ» — в «Сочи», а из «Локо» уехали в Португалию! И даже «Спартак» сбросил балласт.

8 сентября закроется летнее трансферное окно в России. Клубы стараются закрывать проблемные места новыми игроками, чтобы не откладывать всё на последний день. На неделе на трансферном рынке были активны сразу несколько клубов РПЛ: «Локомотив», «Динамо», «Спартак», «Ростов», «Сочи», ЦСКА, «Торпедо» и «Урал».

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Переход из «Спартака» в «Зенит» и ещё 10 сделок. Трансферы РПЛ за неделю Переход из «Спартака» в «Зенит» и ещё 10 сделок. Трансферы РПЛ за неделю

Марио Митай: АЕК → «Локомотив» (€ 3 млн)

19-летний защитник сборной Албании до 21 года подписал пятилетний контракт с «Локомотивом». Митай – воспитанник АЕКа, за главную команду провёл 16 матчей и отметился двумя результативными передачами. Защитник взял 12-й игровой номер, что вызвало негодование у фанатов. А генеральный директор «Локомотива» Томас Цорн ещё больше их разозлил. За железнодорожников Марио дебютировал в кубковом матче с «Пари Нижний Новгород» (0:2), провёл на поле 90 минут.

Йозеф Циннбауэр
Йозеф Циннбауэр
главный тренер «Локомотива»

«Митай — универсальный футболист. Он может сыграть на нескольких позициях — и слева в защите, и в центре обороны. Он постоянно выступает за молодёжную сборную Албании, уже дебютировал за главную команду своей страны. Ему 19, он молодой игрок, и мы рассчитываем, что он создаст конкуренцию на своей позиции. Марио даёт нам альтернативу, мы можем использовать его в разных ролях, он точно поможет команде. Марио талантлив, с правильным менталитетом, подходит к нашей философии игры. Мы очень довольны этим трансфером».

Никола Моро: «Динамо» → «Болонья» (аренда, € 1,5 млн)

Хорватский полузащитник ушёл в «Болонью» на сезон на правах аренды. Соглашение сторон предусматривает право полноценного выкупа игрока, оно может составить € 6 млн. За два года в «Динамо» Моро сыграл 66 матчей, забил пять голов и сделал столько же ассистов. До переезда в Москву Никола выступал за загребское «Динамо».

Никола Моро
Никола Моро
полузащитник «Болоньи»

«Это были два года, полные эмоций: хороших, плохих, весёлых, грустных и многих других. Но самое важное — это то, что я наслаждался этим временем и жил этим клубом. Я хочу поблагодарить всех сотрудников клуба, которые делали моё пребывание здесь приятным с первого до последнего дня.
Спасибо болельщикам за вашу поддержку! Пожалуйста, возвращайтесь на трибуну и гоните команду вперёд, потому что мы играем для вас и хотим праздновать победы вместе с вами. Нам очень нужна ваша поддержка! Я никогда не забуду эти два года, и у меня останутся только хорошие воспоминания! Только «Динамо»!»

Максимилиано Кофрие: «Спартак» → «Клермон» (аренда)

25-летний бельгиец продолжит карьеру в Лиге 1, где будет обороняться против Александра Головина, Неймара, Килиана Мбаппе и Лионеля Месси. В «Клермоне» он проведёт весь сезон-2022/2023. За «Спартак» защитник сыграл 26 матчей, сделал одну голевую передачу и выиграл Кубок России.

«Для меня большая честь присоединиться к «Клермону». Моя цель была в том, чтобы найти клуб, который действительно хотел меня. От тренера и руководства я услышал слова, которые привлекли меня. И французская Лига 1 – очень интересный чемпионат. Рад принять новый вызов в таком клубе, как «Клермон», с чётким спортивным проектом и большими ценностями. Я нацелен выкладываться на поле по максимуму, чтобы помочь клубу и достичь с ним всех целей», – заявил Кофрие пресс-службе «Клермона».

Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Армин Гигович: «Ростов» → «Оденсе» (аренда)

30 августа полузащитник вернулся из «Хельсингборга» в «Ростов», а на следующий день отправился в аренду в «Оденсе» до 31 декабря. За шведский клуб Гигович сыграл 16 матчей в 2022 году и забил два гола. С «Ростовом» 20-летнего игрока связывает контракт до лета 2025 года. В марте Армин уехал на родину, так как воспользовался опцией приостановки трудового соглашения.

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Дамьен Ле Таллек: АЕК → «Торпедо» (свободный агент)

32-летний полузащитник является гражданином России. С июля 2014 года по январь 2016 года Ле Таллек выступал за «Мордовию». Дамьен сыграл за клуб 46 матчей и забил один гол. С тех пор Дамьен защищал цвета «Црвены Звезды», «Монпелье» и АЕКа. За время карьеры француз выиграл чемпионат Германии и Суперкубок страны с «Боруссией» из Дортмунда и стал двукратным чемпионом Сербии. Ле Таллек дебютировал за «Торпедо» в Кубке России с ЦСКА и провёл на поле 90 минут.

Дамьен Ле Таллек
Дамьен Ле Таллек
полузащитник «Торпедо»

«Пока я сыграл только один матч в России, поэтому мне трудно сравнивать и говорить, как изменился российский футбол, стал ли слабее. Я всегда смотрел матчи РПЛ, пристально следил. Знаю, что многие игроки уехали из России, но РПЛ всегда будет хорошей лигой. Тут крутые фанаты, большие города, хорошие стадионы и инфраструктура. Всегда здорово играть в России. У каждого своё мнение и личная жизнь. Мне нравится Россия, нравится находиться здесь. Поэтому я захотел вернуться».

Николас Маричал: «Насьональ» → «Динамо» (€ 4,2 млн)

21-летний уругваец – воспитанник «Насьоналя». За полтора года в главной команде он провёл 65 матчей, выиграл чемпионат и Суперкубок Уругвая. Центральный защитник подписал с «Динамо» контракт на пять лет. За бело-голубых Маричал будет выступать под 18-м номером. «Динамо» выиграло борьбу за игрока у «Мальорки», «Жироны» и «Эспаньола». Также к защитнику был интерес от итальянских и бельгийских команд.

«Мы надеемся, что этот талантливый молодой игрок, успешно выступавший за большой клуб в Уругвае, поможет сделать нашу команду более сильной и конкурентоспособной», — заявил Славиша Йоканович пресс-службе «Динамо».

Николас Маричал

Николас Маричал

Фото: fcdm.ru

Мусса Сиссоко: «Стандард» → «Сочи» (€ 300 тыс.)

Сиссоко – воспитанник «ПСЖ». 21-летний центральный защитник за главную команду Парижа не дебютировал и с января 2020 года играл в Бельгии. На его счету 34 матча за «Стандард». Сиссоко подписал с южанами контракт на три года и будет получать € 400 тыс. в год. «Сочи» выиграл борьбу за Муссу у «Сандерленда» и «Бёрнли» и представил его необычным образом.

Максим Барсов: «Сочи» → «Нефтехимик» (свободный агент)

После того как форвард оформил 19+6 по системе «гол+пас» и вывел «Сочи» в РПЛ, он отсутствовал почти два года из-за разрыва крестообразной связки и непростого восстановления. С февраля по июнь Барсов выступал на правах аренды за «Балтику», где сыграл 14 матчей и забил три гола. 1 сентября нападающий подписал контракт на два года с «Нефтехимиком». За «Сочи» после травмы форвард сыграл 20 матчей и отметился четырьмя голами.

Виллиан Роша: «Портимоненсе» → ЦСКА (€ 2 млн)

27-летний бразилец подписал трёхлетний контракт с ЦСКА. Защитник играет в центре обороны и будет выступать за армейцев под четвёртым номером, который ранее принадлежал Сергею Игнашевичу. На протяжении двух последних сезонов воспитанник «Фламенго» выступал за «Портимоненсе» в Португалии. Там он в 88 играх забил шесть мячей и отдал столько же голевых передач.

Виллиан Роша
Виллиан Роша
защитник ЦСКА

«Я смотрел последний матч ЦСКА, отметил для себя высокий уровень игроков. По стилю игры пока сказать сложно, мне хочется поскорее интегрироваться в команду и добиться поставленных целей вместе с ребятами. Да, я уже общался с главным тренером. Меня впечатлила его речь, он настоящий профессионал.
Я хорошо разыгрываю, люблю контролировать мяч, также я силён в игре головой. Конечно, я хорошо справляюсь с основной задачей качественно обороняться. Эти качества я хочу показать в ЦСКА».

Кирилл Зинович: «Локомотив» → «Витория Гимарайнш» (свободный агент)

19-летний полузащитник подписал трёхлетний контракт с командой чемпионата Португалии. Зинович сыграл за основу «Локомотива» пять матчей, но результативными действиями не отметился. Белорусский полузащитник выступал в сезоне-2021/2022 за дубль железнодорожников (13 игр). «Локомотив» взял игрока год назад за € 180 тыс.

Алан Дзагоев: ЦСКА → «Рубин» (свободный агент)

Легенда ЦСКА вновь будет играть под руководством Леонида Слуцкого. Вместе с ним ему предстоит вернуть «Рубин» в РПЛ. Дзагоев заключил с казанским клубом контракт на один год. В сезоне-2021/2022 Алан провёл 22 матча за ЦСКА во всех соревнованиях и сделал три результативные передачи. До подписания трудового соглашения полузащитник провёл несколько тренировок с «Рубином».

Алан Дзагоев

Алан Дзагоев

Фото: rubin-kazan.ru

Остон Урунов: «Спартак» → «Урал» (свободный агент)

«Спартак» расторг контракт с Остоном Уруновым. Полузащитник получил компенсацию за разрыв соглашения, которая устроила обе стороны. За красно-белых Урунов провёл всего девять матчей и забил один гол. Остон продолжит карьеру в Екатеринбурге, где подписал двухлетний контракт с местным клубом. 5 сентября полузащитник приступит к тренировкам с командой.

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  • «Крылья Советов» отпустили в аренду на сезон в «Звезду» из Санкт-Петербурга Алексея Никитенкова, Леонида Герчикова и Дмитрия Великородного;
  • Максим Петров из «Локомотива» проведёт сезон-2022/2023 в «Алании» на правах аренды;
  • Максим Елеев перешёл свободным агентом из ЦСКА в липецкий «Металлург»;
  • Илья Жигулёв, проходивший летом просмотр в «Спартаке», заключил двухлетнее соглашение с «Пари НН». В сезоне-2021/2022 защитник выступал за польский «Заглембе»;
  • 19-летний вингер Эдуард Багринцев перешёл из ЦСКА в словацкую «Дубницу» за € 35 тыс.;
  • 30-летний Павел Карасёв стал игроком «Ротора» на правах свободного агента. За восемь месяцев в «Пари НН» полузащитник сыграл три матча (12 минут);
  • форвард Амур Калмыков покинул «Торпедо» и перешёл в «Родину».
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