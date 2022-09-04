Больше 20 трансферов РПЛ за неделю! Переходы, которые вы могли упустить

Усиление ЦСКА и «Динамо», экс-игрок «ПСЖ» — в «Сочи», а из «Локо» уехали в Португалию! И даже «Спартак» сбросил балласт.

8 сентября закроется летнее трансферное окно в России. Клубы стараются закрывать проблемные места новыми игроками, чтобы не откладывать всё на последний день. На неделе на трансферном рынке были активны сразу несколько клубов РПЛ: «Локомотив», «Динамо», «Спартак», «Ростов», «Сочи», ЦСКА, «Торпедо» и «Урал».

Марио Митай: АЕК → «Локомотив» (€ 3 млн)

19-летний защитник сборной Албании до 21 года подписал пятилетний контракт с «Локомотивом». Митай – воспитанник АЕКа, за главную команду провёл 16 матчей и отметился двумя результативными передачами. Защитник взял 12-й игровой номер, что вызвало негодование у фанатов. А генеральный директор «Локомотива» Томас Цорн ещё больше их разозлил. За железнодорожников Марио дебютировал в кубковом матче с «Пари Нижний Новгород» (0:2), провёл на поле 90 минут.

Йозеф Циннбауэр главный тренер «Локомотива» «Митай — универсальный футболист. Он может сыграть на нескольких позициях — и слева в защите, и в центре обороны. Он постоянно выступает за молодёжную сборную Албании, уже дебютировал за главную команду своей страны. Ему 19, он молодой игрок, и мы рассчитываем, что он создаст конкуренцию на своей позиции. Марио даёт нам альтернативу, мы можем использовать его в разных ролях, он точно поможет команде. Марио талантлив, с правильным менталитетом, подходит к нашей философии игры. Мы очень довольны этим трансфером».

Никола Моро: «Динамо» → «Болонья» (аренда, € 1,5 млн)

Хорватский полузащитник ушёл в «Болонью» на сезон на правах аренды. Соглашение сторон предусматривает право полноценного выкупа игрока, оно может составить € 6 млн. За два года в «Динамо» Моро сыграл 66 матчей, забил пять голов и сделал столько же ассистов. До переезда в Москву Никола выступал за загребское «Динамо».

Никола Моро полузащитник «Болоньи» «Это были два года, полные эмоций: хороших, плохих, весёлых, грустных и многих других. Но самое важное — это то, что я наслаждался этим временем и жил этим клубом. Я хочу поблагодарить всех сотрудников клуба, которые делали моё пребывание здесь приятным с первого до последнего дня.

Спасибо болельщикам за вашу поддержку! Пожалуйста, возвращайтесь на трибуну и гоните команду вперёд, потому что мы играем для вас и хотим праздновать победы вместе с вами. Нам очень нужна ваша поддержка! Я никогда не забуду эти два года, и у меня останутся только хорошие воспоминания! Только «Динамо»!»

Максимилиано Кофрие: «Спартак» → «Клермон» (аренда)

25-летний бельгиец продолжит карьеру в Лиге 1, где будет обороняться против Александра Головина, Неймара, Килиана Мбаппе и Лионеля Месси. В «Клермоне» он проведёт весь сезон-2022/2023. За «Спартак» защитник сыграл 26 матчей, сделал одну голевую передачу и выиграл Кубок России.

«Для меня большая честь присоединиться к «Клермону». Моя цель была в том, чтобы найти клуб, который действительно хотел меня. От тренера и руководства я услышал слова, которые привлекли меня. И французская Лига 1 – очень интересный чемпионат. Рад принять новый вызов в таком клубе, как «Клермон», с чётким спортивным проектом и большими ценностями. Я нацелен выкладываться на поле по максимуму, чтобы помочь клубу и достичь с ним всех целей», – заявил Кофрие пресс-службе «Клермона».

Максимилиано Кофрие Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Армин Гигович: «Ростов» → «Оденсе» (аренда)

30 августа полузащитник вернулся из «Хельсингборга» в «Ростов», а на следующий день отправился в аренду в «Оденсе» до 31 декабря. За шведский клуб Гигович сыграл 16 матчей в 2022 году и забил два гола. С «Ростовом» 20-летнего игрока связывает контракт до лета 2025 года. В марте Армин уехал на родину, так как воспользовался опцией приостановки трудового соглашения.

Дамьен Ле Таллек: АЕК → «Торпедо» (свободный агент)

32-летний полузащитник является гражданином России. С июля 2014 года по январь 2016 года Ле Таллек выступал за «Мордовию». Дамьен сыграл за клуб 46 матчей и забил один гол. С тех пор Дамьен защищал цвета «Црвены Звезды», «Монпелье» и АЕКа. За время карьеры француз выиграл чемпионат Германии и Суперкубок страны с «Боруссией» из Дортмунда и стал двукратным чемпионом Сербии. Ле Таллек дебютировал за «Торпедо» в Кубке России с ЦСКА и провёл на поле 90 минут.

Дамьен Ле Таллек полузащитник «Торпедо» «Пока я сыграл только один матч в России, поэтому мне трудно сравнивать и говорить, как изменился российский футбол, стал ли слабее. Я всегда смотрел матчи РПЛ, пристально следил. Знаю, что многие игроки уехали из России, но РПЛ всегда будет хорошей лигой. Тут крутые фанаты, большие города, хорошие стадионы и инфраструктура. Всегда здорово играть в России. У каждого своё мнение и личная жизнь. Мне нравится Россия, нравится находиться здесь. Поэтому я захотел вернуться».

Николас Маричал: «Насьональ» → «Динамо» (€ 4,2 млн)

21-летний уругваец – воспитанник «Насьоналя». За полтора года в главной команде он провёл 65 матчей, выиграл чемпионат и Суперкубок Уругвая. Центральный защитник подписал с «Динамо» контракт на пять лет. За бело-голубых Маричал будет выступать под 18-м номером. «Динамо» выиграло борьбу за игрока у «Мальорки», «Жироны» и «Эспаньола». Также к защитнику был интерес от итальянских и бельгийских команд.

«Мы надеемся, что этот талантливый молодой игрок, успешно выступавший за большой клуб в Уругвае, поможет сделать нашу команду более сильной и конкурентоспособной», — заявил Славиша Йоканович пресс-службе «Динамо».

Николас Маричал Фото: fcdm.ru

Мусса Сиссоко: «Стандард» → «Сочи» (€ 300 тыс.)

Сиссоко – воспитанник «ПСЖ». 21-летний центральный защитник за главную команду Парижа не дебютировал и с января 2020 года играл в Бельгии. На его счету 34 матча за «Стандард». Сиссоко подписал с южанами контракт на три года и будет получать € 400 тыс. в год. «Сочи» выиграл борьбу за Муссу у «Сандерленда» и «Бёрнли» и представил его необычным образом.

Максим Барсов: «Сочи» → «Нефтехимик» (свободный агент)

После того как форвард оформил 19+6 по системе «гол+пас» и вывел «Сочи» в РПЛ, он отсутствовал почти два года из-за разрыва крестообразной связки и непростого восстановления. С февраля по июнь Барсов выступал на правах аренды за «Балтику», где сыграл 14 матчей и забил три гола. 1 сентября нападающий подписал контракт на два года с «Нефтехимиком». За «Сочи» после травмы форвард сыграл 20 матчей и отметился четырьмя голами.

Виллиан Роша: «Портимоненсе» → ЦСКА (€ 2 млн)

27-летний бразилец подписал трёхлетний контракт с ЦСКА. Защитник играет в центре обороны и будет выступать за армейцев под четвёртым номером, который ранее принадлежал Сергею Игнашевичу. На протяжении двух последних сезонов воспитанник «Фламенго» выступал за «Портимоненсе» в Португалии. Там он в 88 играх забил шесть мячей и отдал столько же голевых передач.

Виллиан Роша защитник ЦСКА «Я смотрел последний матч ЦСКА, отметил для себя высокий уровень игроков. По стилю игры пока сказать сложно, мне хочется поскорее интегрироваться в команду и добиться поставленных целей вместе с ребятами. Да, я уже общался с главным тренером. Меня впечатлила его речь, он настоящий профессионал.

Я хорошо разыгрываю, люблю контролировать мяч, также я силён в игре головой. Конечно, я хорошо справляюсь с основной задачей качественно обороняться. Эти качества я хочу показать в ЦСКА».

Кирилл Зинович: «Локомотив» → «Витория Гимарайнш» (свободный агент)

19-летний полузащитник подписал трёхлетний контракт с командой чемпионата Португалии. Зинович сыграл за основу «Локомотива» пять матчей, но результативными действиями не отметился. Белорусский полузащитник выступал в сезоне-2021/2022 за дубль железнодорожников (13 игр). «Локомотив» взял игрока год назад за € 180 тыс.

Алан Дзагоев: ЦСКА → «Рубин» (свободный агент)

Легенда ЦСКА вновь будет играть под руководством Леонида Слуцкого. Вместе с ним ему предстоит вернуть «Рубин» в РПЛ. Дзагоев заключил с казанским клубом контракт на один год. В сезоне-2021/2022 Алан провёл 22 матча за ЦСКА во всех соревнованиях и сделал три результативные передачи. До подписания трудового соглашения полузащитник провёл несколько тренировок с «Рубином».

Алан Дзагоев Фото: rubin-kazan.ru

Остон Урунов: «Спартак» → «Урал» (свободный агент)

«Спартак» расторг контракт с Остоном Уруновым. Полузащитник получил компенсацию за разрыв соглашения, которая устроила обе стороны. За красно-белых Урунов провёл всего девять матчей и забил один гол. Остон продолжит карьеру в Екатеринбурге, где подписал двухлетний контракт с местным клубом. 5 сентября полузащитник приступит к тренировкам с командой.

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