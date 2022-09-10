Юрий Жирков: смешно было наблюдать за происходящим в «Химках»

Бывший футболист сборной России и «Химок» Юрий Жирков высказался о ситуации в подмосковной команде.

«Смешно было наблюдать за происходящим в «Химках». Почему смешно? А вам не смешно было? Думаю, всем смешно. Не знаю, мне нечего сказать», — передаёт слова Жиркова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, за последнее время в «Химках» сменилось несколько главных тренеров. Нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги химчане начали при Сергее Юране, которого после четвёртого тура сменил Николай Писарев. Позже и он был отправлен в отставку, а главным тренером химчан стал Спартак Гогниев.

Подмосковные «Химки» в восьми матчах набрали семь очков и занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ сезона-2022/2023.