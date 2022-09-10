Юрий Жирков: смешно было наблюдать за происходящим в «Химках»
Поделиться
Бывший футболист сборной России и «Химок» Юрий Жирков высказался о ситуации в подмосковной команде.
«Смешно было наблюдать за происходящим в «Химках». Почему смешно? А вам не смешно было? Думаю, всем смешно. Не знаю, мне нечего сказать», — передаёт слова Жиркова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, за последнее время в «Химках» сменилось несколько главных тренеров. Нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги химчане начали при Сергее Юране, которого после четвёртого тура сменил Николай Писарев. Позже и он был отправлен в отставку, а главным тренером химчан стал Спартак Гогниев.
Подмосковные «Химки» в восьми матчах набрали семь очков и занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ сезона-2022/2023.
Новость по темеГогниев прокомментировал назначение главным тренером в «Химки»
Комментарии
- 10 сентября 2022
-
21:08
-
21:06
-
20:56
-
20:56
-
20:55
-
20:54
-
20:49
-
20:46
-
20:46
-
20:44
-
20:44
-
20:40
-
20:33
-
20:30
-
20:16
-
20:16
-
20:12
-
20:09
-
20:09
-
20:07
-
20:05
-
19:59
-
19:50
-
19:50
-
19:42
-
19:41
-
19:29
-
19:28
-
19:24
-
19:24
-
19:16
-
19:07
-
19:02
-
19:01
-
18:58
Партнерский контент