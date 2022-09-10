Нападающий «Баварии» Тель стал самым молодым дебютантом клуба в Бундеслиге

Молодой французский нападающий «Баварии» Матис Тель стал самым молодым игроком в истории мюнхенского клуба, выходившим на поле в стартовом составе матча немецкой Бундеслиги. Об этом сообщает статистический портал Squaqka.

Событие случилось в матче 6-го тура Бундеслиги со «Штутгартом», проходящем на домашнем стадионе мюнхенцев «Альянц-Арене». На момент выхода на поле Матису исполнилось всего 17 лет и 136 дней. Стоит отметить, что футболист уже ранее выходил в футболке немецкого клуба.

Напомним, после пяти туров у мюнхенцев 11 очков в активе и третье место турнирной таблицы. Выше них расположились «Фрайбург» и «Боруссия» Дортмунд — у этих команд по 12 очков.

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