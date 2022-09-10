Гарсия боролся с Филимоновым, а Россия вышла в финал Кубка Легенд. Лучшие фото дня

10 сентября на поле стадиона «Мегаспорт» прошёл первый игровой день турнира Кубок Легенд. В первом матче сборная России встречалась с национальной командой Казахстана. Встреча завершилась победой россиян со счётом 8:4.
Во втором матче на Кубке Легенд сборная России обыграла сборную Звёзд. Встреча завершилась со счётом 11:4 в пользу россиян. C двумя победами в двух матчах Легенды России заняли первое место в группе A и вышли в финал.
Традиционно по правилам турнира финалисты прошлого Кубка (сборная Легенд России и сборная Легенд) разводятся по разным группам. Они попали в группу A и B соответственно. Соперниками сборной России в группе стали национальные команды Казахстана и Португалии. После двух побед россияне пробились в финал, который состоится завтра, 11 сентября.
Лучшие фото с первого дня Кубка Легенд — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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