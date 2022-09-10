Форвард «Баварии» стал самым молодым в истории автором гола в Бундеслиге

17-летний нападающий мюнхенской «Баварии» Матис Тель, отметившийся голом в матче с «Штутгартом» (2:2), стал самым молодым в истории автором гола в Бундеслиге, сообщает GOAL.
На 36-й минуте встречи со «швабами» Тель забил ударом с угла штрафной по центру ворот, в ассистентах канадский защитник Альфонсо Дэвис. Возраст форварда — 17 лет и 136 дней. Тель также стал самым молодым игроком, когда-либо выходившим на поле в стартовом составе «Баварии». Он был заменён на 61-й минуте, вместо него на поле вышел Лерой Зане.
Тель выступает за юношескую сборную Франции до 17 лет, этим летом он перешёл в стан мюнхенцев из «Ренна». По данным портала Transfermarkt, сумма сделки составила € 20 млн. Контракт Теля с «Баварией» заключён до конца сезона-2026/2027.
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