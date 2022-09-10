Сторожук: к ЦСКА готовились как обычно. «Краснодар» никогда не будет подстраиваться
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Главный тренер футбольного клуба «Краснодар» Александр Сторожук прокомментировал ход игры с московским ЦСКА (1:4) в 9-м туре Российской Премьер-Лиги.
«К ЦСКА готовились как обычно. «Краснодар» никогда не будет под кого-то подстраиваться, специально готовиться к определённой команде и перестраивать свою игру. У ЦСКА хорошие исполнители-иностранцы. Нас не хватало ментально, чтобы решительно провести игру. Просили играть в свою игру. Мы к этому стремимся, но сегодня не получилось», – передаёт слова Сторожука корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
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