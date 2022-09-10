Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ахмат» — «Пари НН». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сторожук: к ЦСКА готовились как обычно. «Краснодар» никогда не будет подстраиваться

Сторожук: к ЦСКА готовились как обычно. «Краснодар» никогда не будет подстраиваться
Комментарии

Главный тренер футбольного клуба «Краснодар» Александр Сторожук прокомментировал ход игры с московским ЦСКА (1:4) в 9-м туре Российской Премьер-Лиги.

«К ЦСКА готовились как обычно. «Краснодар» никогда не будет под кого-то подстраиваться, специально готовиться к определённой команде и перестраивать свою игру. У ЦСКА хорошие исполнители-иностранцы. Нас не хватало ментально, чтобы решительно провести игру. Просили играть в свою игру. Мы к этому стремимся, но сегодня не получилось», – передаёт слова Сторожука корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022