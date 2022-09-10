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Полузащитник «Краснодара» Ахметов: если скажу, что матч с ЦСКА не стал особенным, солгу

Полузащитник «Краснодара» Ахметов: если скажу, что матч с ЦСКА не стал особенным, солгу
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Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов рассказал об ощущениях от матча 9-го тура РПЛ с ЦСКА. Ранее он долгое время выступал за московский клуб.

«Если скажу, что матч с ЦСКА не был особенным, то солгу. Так что, конечно», — передаёт слова Ахметова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович

Встреча закончилась победой ЦСКА со счётом 4:1.

Ещё в первом тайме москвичи забили два мяча, дважды отличившись с пенальти. На 30-й минуте 11-метровый удар реализовал Хорхе Карраскаль. А в компенсированное время ещё один мяч забил Фёдор Чалов.

В начале второго тайма краснодарцы смогли сократить отставание в счёте. На 47-й минуте Кристиан Рамирес дальним ударом поразил ворота соперника.

На 62-й минуте армейцы заработали третий пенальти. Его в итоге реализовал Хесус Медина. С первой попытки он не пробил Матвея Сафонова, но мяч в ворота добил Милан Гайич. Впрочем, легионер ЦСКА слишком рано забежал в штрафную «Краснодара», поэтому гол был отменён. Впрочем, со второй попытки ЦСКА забил. А точку в матче уже в компенсированное время поставил Адольфо Гайч.

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