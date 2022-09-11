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Галактионов высказался о победе «Пари НН» в Грозном над «Ахматом»

Галактионов высказался о победе «Пари НН» в Грозном над «Ахматом»
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Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Михаил Галактионов прокомментировал победу своей команды в Грозном в матче 9-го тура РПЛ.

«Получилась очень сложная игра. Мы знаем, что «Ахмат» хорошо играет дома, что это мобильная и атлетичная команда. Очень рады, что, проявив волю к победе, выиграли в Грозном. Матч складывался по-разному, но второй тайм остался за нашей командой. Футболисты, вышедшие на замену, в очередной раз дали качество и результат.

Но самое главное, что все ребята – большие молодцы. Они трудятся на тренировках и впитывают требования тренерского штаба. Все объединены общей целью: мы хотим стать лучше, сильнее, хотим побеждать и подниматься вверх по турнирной таблице. Но никакой эйфории нет. Уже через два дня нас ждёт кубковый матч с «Химками». Надо работать и двигаться вперёд», – приводит слова Галактионова официальный сайт нижегородского клуба.

В матче с «Ахматом» дублем в составе «Пари НН» отметился Тимур Сулейманов, ещё один гол на счету Кирилла Гоцука, который играл в свой день рождения. В составе хозяев поля единственный мяч забил Юрий Журавлёв. После этой победу нижегородцы обошли «Ахмат» в таблице – 12 и 11 очков соответственно.

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