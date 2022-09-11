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Акинфеев: Зайнутдинов может заиграть в Европе, а может остаться, если наручниками прикуём

Акинфеев: Зайнутдинов может заиграть в Европе, а может остаться, если наручниками прикуём
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Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев высказал мнение о перспективах полузащитника ЦСКА Бактиёра Зайнутдинова заиграть в Европе.

«Конечно, он смог бы заиграть в Европе. Если будет какое-то предложение, он будет решать. Ехать в Серию А в команду с последнего места я бы ему не советовал. Когда ко мне приходил за советом Головин, я говорил ему ехать в «Монако», потому что там всегда ставка на перспективную молодёжь. Будешь хорошо там играть – всегда сможешь уехать в топ-клуб.

Прямо оптимальный чемпионат для Бахи – это Испания. Он мобильный, техничный, шустрый. В каком возрасте стоит уезжать? Да откуда я знаю. Может, всю жизнь за ЦСКА будет играть – мы его прикуём наручниками. Где он, кстати?», — приводит слова Акинфеева Metaratangs.

В текущем сезоне РПЛ Зайнутдинов провёл за ЦСКА девять матчей, не отметившись результативными действиями.

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