Полузащитник ЦСКА Зайнутдинов поделился историей об интересе «Аталанты»
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Хавбек столичного ЦСКА Бахтиёр Зайнутдинов рассказал об интересе к нему со стороны «Аталанты».
«Сейчас да, у нас действительно нет защитников, поэтому, наверное, не отпустят. Интерес «Аталанты»? Мой агент говорил, что на него выходили люди, спрашивали, какие у меня условия, какая позиция. Но это был просто интерес, не более того», – сказал Зайнутдинов в интервью Metaratings.ru.
Зайнутдинов является игроком армейцев с 2020 года. За московскую команду Бахтиёр принял участие в 60 встречах, забил 5 голов и отдал четыре ассиста. В РПЛ футболист также играл за «Ростов». Под руководством Валерия Карпина Зайнутдинов провёл в общей сложности 35 матчей, отметился четырьмя точными ударами и двумя результативными передачами.
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