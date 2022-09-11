«Реал» — «Мальорка»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 15:00
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Сегодня, 10 сентября, в матче 5-го тура испанской Примеры сезона-2022/2023 «Реал» сыграет с «Мальоркой». Встреча пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Мальорка».
Игру обслужит бригада арбитров во главе с Хорхе Фигероа Васкесом.
Мадридский «Реал» набрал 12 очков в четырёх матчах и занимает второе место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2022/2023. «Мальорка» (5) — на 13-м месте. Лидером соревнований является каталонская «Барселона», в пяти матчах набравшая 13 очков. В следующем туре Примеры «Реал» проведёт матч с «Атлетико», а «Мальорка» встретится с «Альмерией».
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