Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ростов» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» — «Мальорка»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 15:00

«Реал» — «Мальорка»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 15:00
Комментарии

Сегодня, 10 сентября, в матче 5-го тура испанской Примеры сезона-2022/2023 «Реал» сыграет с «Мальоркой». Встреча пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Мальорка».

Игру обслужит бригада арбитров во главе с Хорхе Фигероа Васкесом.

Мадридский «Реал» набрал 12 очков в четырёх матчах и занимает второе место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2022/2023. «Мальорка» (5) — на 13-м месте. Лидером соревнований является каталонская «Барселона», в пяти матчах набравшая 13 очков. В следующем туре Примеры «Реал» проведёт матч с «Атлетико», а «Мальорка» встретится с «Альмерией».

Новость по теме
«Реал Мадрид» — «Мальорка»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022