«Реал Мадрид» — «Мальорка»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч чемпионата Испании «Реал Мадрид» — «Мальорка».

Ставка: победа «Реала» и тотал меньше 4.5 гола за 1.70.

Лидер чемпионата — «Реал», который всех выносит, однако пропускает в каждом матче. Зато в Лиге чемпионов «Реал» не пропустил, обыграв «Селтик». Тяжёлая была игра, пришлось потерпеть. У «Селтика» было много моментов, но уж во втором тайме класс взял своё.

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Несмотря на травму Карима Бензема, «Реал Мадрид» забил три мяча и выиграл с таким же счётом. Вернулся и Эден Азар, сколько же он не забивал. В связи с травмой Бензема Эден вернулся в стартовый состав.



В ближайшем туре «Реал» принимает «Мальорку». Это крепкий середняк. За четыре тура «Мальорка» проиграла всего один раз — «Бетису» со счётом 2:4. Все остальные матчи у «Мальорки» низовые, и в последнем туре с «Жироной» всё перемешалось. Повели 1:0, потом с пенальти сравняли 1:1. «Мальорка» — команда быстрая, хорошо управляемая, обученная.



Кстати, команды начинают играть в 15:00, в это время в Испании сиеста. Мне кажется, что «Реалу», который превосходит соперника по всем показателям даже в отсутствие Карима Бензема, будет с «Мальоркой» непросто. Если брать 10 из последних 13 матчей, то верх с «Мальоркой» доезжал. Сейчас ситуация несколько иная.



Я сейчас привёл аргументы не в пользу «Реала». Однако даже при всех проблемах мадридцам хватает исполнителей, и при той форме, в которой находится «Реал», победа будет на стороне «сливочных.



На мой взгляд, сверхрезультативности ждать в этом матче не стоит. Мой прогноз. победа «Реала»и тотал матча меньше 4.5 мяча за 1.70. Такое вполне можно рассмотреть. Можно взять и победу «Реала» всухую.

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