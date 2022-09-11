Евгений Фролов: мне в кайф сидеть на скамейке. Главное, чтобы зарплату платили

Голкипер «Крыльев Советов» Евгений Фролов высказался по поводу недостаточного количества игровой практики в стане самарской команды. 34-летний Фролов является вторым вратарём «Крыльев». Игрок заявил, что его устраивает нынешнее положение, ведь он получает зарплату.
«В кайф ли мне не играть, а сидеть на скамейке? Да, деньги платятся — всё нормально. Хочется ли играть? Деньги платятся — всё нормально.
Почему не хочу сменить команду? Меня всё устраивает. Без разницы — сидеть или играть. Главное, чтобы мне платили зарплату — любой каприз за ваши деньги», — приводит слова Фролова «РБ Спорт».
Напомним, в нынешнем сезоне Фролов не сыграл ни одного матча в составе «Крыльев Советов». В сезоне-2021/2022 он также не провёл ни одной игры за самарскую команду.
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