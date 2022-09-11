«Будем настаивать на расследовании». Заявление «Краснодара» по судейству в матче с ЦСКА

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг выступил с жёсткой критикой работы арбитра Сергея Иванова в матче 9-го тура РПЛ с ЦСКА (1:4). В клубе сообщили, что будут настаивать на расследовании.



«Когда мы увидели, что в матче между командами, которые делят 2-3 места в таблице, коэффициент на победу «Краснодара» составляет 7.5 (например, на линии «Фонбет») и, при этом, за день ставки на победу ЦСКА в матче упали, то сразу поняли, что игра будет непростой.



И игра это подтвердила. Судья Иванов два абсолютно одинаковых момента с Ионовым и Олусегуном трактует диаметрально противоположным образом. В первом случае не видит нарушения, во втором назначает пенальти. Да и в первом назначенном пенальти сначала был нырок игрока ЦСКА, а потом уже касание с вратарём. В третьем же пенальти нечего даже обсуждать. Налицо явная, грубая ошибка судьи Иванова, решившего его перебить. Снова столичный клуб, и снова грубые ошибки судей, повлиявшие на результат.



Мы чётко фиксируем, что ничего не меняется. Когда «Краснодар» встречается со столичными клубами, очень часто появляются нефутбольные факторы, влияющие на результат.



Мы будем настаивать на расследовании странного совпадения коэффициентов букмекеров матча ЦСКА – «Краснодар» и ошибок судьи Иванова. Возможно, с привлечением для данного расследования правоохранительных органов», — сказал Хашиг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.