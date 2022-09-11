Глава «Урала» Иванов: обыграли «Торпедо» благодаря Геничу — он подарил мне оранжевую кофту

Президент «Урала» Григорий Иванов подвёл итоги матча с «Торпедо», в котором уральцы одержали первую в сезоне победу.

«На позапрошлой игре Костя Генич подарил мне оранжевую кофту и сказал, что в ней «Урал» обязательно выиграет. Благодаря Косте Геничу мы сегодня победили. Да, были мелкие погрешности, но было видно, что ребята настроены — хотели победить и победили сегодня.



Никита Алексеев? Ясно, что без ошибок игра не бывает. Он молодой парень, провёл первую игру в чемпионате. Было волнительно, но он молодец: свою ошибку исправил и сыграл на ноль», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

После девяти матчей екатеринбуржцы набрали четыре очка и сейчас располагаются на 15- месте в таблице РПЛ.