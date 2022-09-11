Глава «Урала» Иванов: обыграли «Торпедо» благодаря Геничу — он подарил мне оранжевую кофту
Поделиться
Президент «Урала» Григорий Иванов подвёл итоги матча с «Торпедо», в котором уральцы одержали первую в сезоне победу.
«На позапрошлой игре Костя Генич подарил мне оранжевую кофту и сказал, что в ней «Урал» обязательно выиграет. Благодаря Косте Геничу мы сегодня победили. Да, были мелкие погрешности, но было видно, что ребята настроены — хотели победить и победили сегодня.
Никита Алексеев? Ясно, что без ошибок игра не бывает. Он молодой парень, провёл первую игру в чемпионате. Было волнительно, но он молодец: свою ошибку исправил и сыграл на ноль», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
После девяти матчей екатеринбуржцы набрали четыре очка и сейчас располагаются на 15- месте в таблице РПЛ.
Комментарии
- 11 сентября 2022
-
20:53
-
20:52
-
20:50
-
20:30
-
20:30
-
20:30
-
20:25
-
20:22
-
20:17
-
20:12
-
20:12
-
20:10
-
20:08
-
20:08
-
20:03
-
20:00
-
19:56
-
19:56
-
19:54
-
19:53
-
19:49
-
19:47
-
19:46
-
19:43
-
19:36
-
19:28
-
19:22
-
19:19
-
19:17
-
19:15
-
19:15
-
19:14
-
19:06
-
18:59
-
18:57
Партнерский контент