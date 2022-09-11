«Антальяспор» с Кудряшовым минимально уступил «Кайсериспору» в чемпионате Турции

Сегодня, 11 сентября, состоялся матч 6-го тура турецкой Суперлиги, в котором «Кайсериспор» в своих стенах принимал «Антальяспор». За гостевую команду выступает российский защитник Фёдор Кудряшов. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 20:00 мск.

В первом тайме команды отметиться забитыми мячами не смогли. Во втором нападающий Маме Тиам сумел вывести хозяев вперёд. В оставшееся время матча «Антальяспор» отыграться не смог, а Фёдор Кудряшов на 78-й минуте заработал жёлтую карточку. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу «Кайсериспора» со счётом 1:0.

После этой встречи «Кайсериспор» набрал девять очков и поднялся на девятую строчку турнирной таблицы. У «Антальяспора» остаётся в активе шесть очков, команда находится на 12-м месте чемпионата.